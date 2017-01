Các nước 'câu' du khách bằng slogan ra sao?

Áo dài Việt Nam trên trang của CLB Sille Sanat Sarayi

Trang web du lịch của Vương quốc Anh Family Break Finder thu thập, cập nhật và sơ đồ hóa các khẩu hiệu (slogan) quảng bá du lịch của các quốc gia trên toàn thế giới bằng tiếng Anh.

Từ dữ liệu này, người ta có thể nhận ra những xu hướng đặt slogan quảng bá du lịch tương đối phổ biến tại các quốc gia.

Thiết kế khẩu hiệu (slogan) đủ sức hấp dẫn chỉ trong vài từ là thách thức lớn. Nước nào cũng cố gắng gây ấn tượng với du khách trước sức ép của sự hữu hạn ngôn từ.

Từ được dùng nhiều hơn cả trong các slogan quảng bá du lịch là “beautiful” (đẹp, vẻ đẹp) với tần suất xuất hiện 6 lần. Ngoài ra, những từ khác cũng được ưa chuộng là experience (trải nghiệm), life (cuộc sống), discover (khám phá), heart (trái tim), simply (đơn giản)...

Khẩu hiệu quảng bá du lịch của Việt Nam “Việt Nam - timeless charm” (Việt Nam - vẻ đẹp bất tận) cũng được liệt kê trong danh sách này.

Khẩu hiệu quảng bá du lịch của Việt Nam - Ảnh tư liệu

Gửi thông điệp một cách trực tiếp và mang tính khẳng định, Slovakia mời chào du khách với khẩu hiệu “Travel in Slovakia - good idea” (Du lịch tại Slovakia - ý hay). Trong khi đó, Latvia chọn câu “Best enjoyed slowly” (Tận hưởng điều tuyệt vời nhất một cách chậm rãi), còn slogan của Tunisia có gì đó mơ màng hơn với “I feel like Tunisia” (Tôi thấy thích Tunisia), Antigua và Barbuda “khiêu khích” với slogan “The beach is just the beginning” (Bờ biển mới chỉ là khởi đầu).

Từng một thời El Salvador sử dụng slogan gây sốc là “The 45-minute country” (Quốc gia 45 phút) để chào mời về những điểm đến hấp dẫn có khoảng cách gần nhau tại quốc gia ở Trung Mỹ này. Tuy nhiên, khẩu hiệu chính thức hiện nay của họ là “El Salvador: impressive” (El Salvador: ấn tượng).

Có một xu hướng khai thác các chữ có âm tiết đầu trùng với tên quốc gia để tạo slogan kiểu như “Epic Estonia” (Estonia tuyệt vời), “Beautiful Burundi” (Burundi xinh đẹp), “Beautiful Bangladesh”, “Incredible India” (Ngỡ ngàng Ấn Ðộ), “Brilliant Barbados” (Barbados rực rỡ) hay “Live, love, Lebanon” (Sống, yêu, Lebanon).

Một xu hướng cũng rất phổ biến khác là những lời quảng bá đầy tự hào của các quốc gia về sự độc đáo, toàn mỹ của đất nước mình. Ðó là Cộng hòa Dominica với slogan “The Dominican Republic has it all” (Tận hưởng mọi thứ với Cộng hòa Dominica), Ecuador với “All you need is Ecuador” (Tất cả những gì bạn cần là Ecuador), Honduras với “Everything is here” (Mọi thứ đều ở đây), Úc với “There’s nothing like Australia” (Không có gì giống như nước Úc), Oman với “Beauty has an address” (Vẻ đẹp có một địa chỉ) và Nicaragua với “Unique, original!” (Ðộc đáo, nguyên bản).

Imagine your Korea - Ảnh: Destination Beyond India

Sự quan tâm, chú trọng tới trải nghiệm cũng như cơ hội khám phá riêng với bản thân du khách cũng là một cách nhiều quốc gia muốn nhấn nhá trong thông điệp gửi đi từ khẩu hiệu quảng bá du lịch.

Theo đó, Canada đặt khẩu hiệu “Keep exploring” (Hãy tiếp tục khám phá), với Mỹ là câu “All within your reach” (Tất cả trong tầm tay bạn), người Nga chọn câu “Reveal your own Russia” (Khám phá nước Nga của chính bạn), với Albania là “Go your own way!” (Ði theo cách của bạn), Hàn Quốc là “Imagine your Korea” (Hình dung về Hàn Quốc của bạn), Singapore là “Your Singapore” (Singapore của bạn)…

Cũng theo trang web này, có 38 quốc gia trên thế giới chưa có khẩu hiệu quảng bá du lịch.

Có một xu hướng quảng bá du lịch giản dị như của Jordan với “Yes, it’s Jordan” (Vâng, đó là Jordan), hay câu “You’re welcome” (Chào mừng bạn) của Uganda. Cũng ngắn gọn, đơn giản, nhưng Cabo Verde lại muốn đánh vào tâm lý của người hiện đại khi chào mời du khách bằng khẩu hiệu “No stress” (Không căng thẳng). Cũng với phương cách ấy là New Zealand và khẩu hiệu “100% pure” (100% thuần khiết).

D.KIM THOA