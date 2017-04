Các thành phố biển mở hàng loạt lễ hội đón khách

Hạ Long: Giá phòng nhà nghỉ tăng mạnh Không chỉ “cháy phòng” trong dịp lễ 30-4 và 1-5, giá thuê phòng tại các khách sạn từ 3 sao trở lên tại khu du lịch Bãi Cháy (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã tăng cao gấp 2-3 lần so với ngày thường. Nhiều công ty du lịch cho biết do thời điểm nghỉ lễ trùng với Tuần du lịch Quảng Ninh cộng với việc điểm vui chơi lớn mới khai trương bên bờ vịnh khiến lượng khách đến Hạ Long dịp lễ năm nay tăng đột biến, dẫn đến hiện tượng “cháy phòng”. Theo ghi nhận của phóng viên, các khách sạn lớn tại Bãi Cháy gần như không còn phòng nghỉ. Một lễ tân khách sạn B (3 sao) cho biết khách sạn đã hết phòng, trừ trường hợp hủy tour mới có phòng trống. Trong khi các phòng nghỉ, khách sạn 1-2 sao vẫn còn phòng, nhưng giá cao hơn nhiều lần so với giá niêm yết. Tại phố Vườn Đào, khách sạn HL niêm yết giá phòng 900.000 đồng/ngày, nhưng khi được hỏi giá phòng ngày 30-4, nhân viên tại đây cho biết giá 2,5 triệu đồng/ngày, sau đó sẽ giảm xuống còn 1,5-2 triệu đồng. Vũng Tàu: kiểm tra, ngăn “chặt chém” du khách Theo quan sát của Tuổi Trẻ vào chiều 29-4, lượng du khách đến TP Vũng Tàu chưa đông và không có dấu hiệu quá tải, thiếu phòng nghỉ. Ban quản lý các khu du lịch TP Vũng Tàu dự báo trong đêm 29 và rạng sáng 30-4, du khách mới đổ dồn về Vũng Tàu nhiều hơn. Tuy nhiên, giá cả của phòng nghỉ khá cao. Trong vai du khách hỏi thăm phòng nghỉ ở khu vực bãi Sau vào chiều 29-4, chúng tôi được ra giá phòng nghỉ từ 900.000 - 1,2 triệu đồng/phòng đôi, nhưng sẽ tăng lên 1,7 triệu đồng/phòng trong ngày 30-4. Theo bà Trương Thị Hường - phó chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, đến nay các cơ quan chức năng địa phương vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào du khách bị lấy giá cao so với quy định, niêm yết. Trước và trong lễ, chính quyền TP lập nhiều đoàn đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch để kiểm tra, nhắc nhở để đảm bảo không tái diễn hiện tượng “chặt chém” du khách. Phú Quốc: tăng cường tàu, phà phục vụ du khách Chiều 29-4, hàng ngàn du khách đã đến Phú Quốc bằng nhiều phương tiện như đường hàng không, tàu cao tốc và phà. Lượng xe trên đảo ngọc không đủ đáp ứng di chuyển của du khách nên trên những chuyến phà cao tốc chở theo đầy xe du lịch. Nhiều du khách đi lẻ hoặc người dân địa phương có việc đi Phú Quốc đột xuất không thể tìm đâu ra vé. Chiều ngược lại, vé trở về đất liền vào ngày 3 và 4-5 cũng đã hết cách đây... cả tháng. Các bãi biển Phú Quốc bắt đầu đông khách, dù chưa phải cao điểm của đợt nghỉ lễ. Con đường vào bãi Sao - một trong những bãi biển đẹp nhất ở phía nam đảo Phú Quốc - đang đổ bêtông dang dở khiến hàng chục xe du lịch dồn ứ cả đoạn đường dài. Tại cảng An Thới, hàng trăm du thuyền chở khách đi lặn ngắm san hô, câu cá đầy ắp người. Theo Sở Du lịch Kiên Giang, toàn bộ hệ thống resort, khách sạn, nhà nghỉ trên đảo Phú Quốc với hơn 10.000 phòng đều đã kín khách đặt chỗ trong mùa lễ năm nay. Để phục vụ nhu cầu đi lại cho hành khách dịp lễ, các công ty tàu khách đường biển đều tăng 2 chuyến/ngày so với ngày thường, giá vé không đổi. Trong đó, tuyến phà chở khách và ôtô từ thị xã Hà Tiên đi đảo Phú Quốc ngoài phà Thạnh Thới ra, vừa có thêm phà Bình An đi vào hoạt động. Như vậy, mỗi ngày hiện có khoảng 30 chuyến tàu, phà từ Rạch Giá, Hà Tiên đi Phú Quốc và ngược lại. Tuyến Rạch Giá - Nam Du và ngược lại mỗi ngày có 8 chuyến tàu. Cửa ngõ TP.HCM kẹt cứng Từ 5h sáng 29-4, hàng ngàn hành khách đã đổ ra bến xe Miền Đông chờ xe để đi về các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên... nghỉ lễ. Nhiều hành khách chưa mua được vé chen chúc trước các quầy vé với hi vọng mua được những tấm vé cuối cùng. Tất cả ghế chờ của bến xe đều chật kín chỗ ngồi, hành khách lớp đứng, lớp ngồi, hành lý xếp la liệt trên sàn, một số người không có chỗ ngồi phải ra ngoài uống cà phê ngồi đợi. Đến 4h chiều, các tuyến đường xung quanh bến như Đinh Bộ Lĩnh, quốc lộ 13, Xô Viết Nghệ Tĩnh... vẫn kẹt cứng, xe cộ di chuyển chậm chạp. Tại giao lộ Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí (trước cổng bến xe), dòng xe cộ xếp hàng kéo dài hơn 500m. Ông Nguyễn Hoàng Huy - phó giám đốc bến xe Miền Đông - cho biết do lượng khách quá đông, đỉnh điểm lên đến 44.000 khách/ngày, bến xe này phải điều xe từ các tuyến khác sang tăng cường phục vụ người dân. Tại bến xe Miền Tây, lượng khách ra vào bến chiều 29-4 vẫn không có dấu hiệu giảm bớt, dự kiến đạt 58.000 - 60.000 lượt khách, tăng 90% so với ngày thường. Tại bến phà Cát Lái (Q.2) và phà Bình Khánh (huyện Nhà Bè), lực lượng Thanh niên xung phong được huy động đứng phân luồng, tổ chức bán vé từ xa nhằm giảm ùn tắc, do lượng khách đi lại tăng đột biến. Hàng không: khách quốc tế tăng mạnh Thông tin từ Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết số lượng hành khách quốc tế tại các cảng hàng không khu vực miền Nam tăng mạnh trong dịp lễ 30-4 và 1-5. Theo đó, các cảng hàng không khu vực này đã đón gần 47.000 lượt khách quốc tế, tăng 64,6% so với cùng kỳ năm 2016. Cũng theo nguồn tin này, trong hai ngày 28 và 29-4, các cảng hàng không khu vực miền Nam đã đón gần 127.000 lượt khách, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đón 107.883 lượt người, tăng 24,5%. Theo ghi nhận của chúng tôi vào tối 28-4 và sáng 29-4, ga quốc nội và ga quốc tế tại sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt khách nhưng không có biểu hiện quá tải hoặc hành khách phải chờ đợi lâu khi check-in. Đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết đã chuẩn bị kỹ các phương án điều phối tránh tắc nghẽn, công tác quản lý điều hành các chuyến bay, an ninh hàng không trong dịp lễ được siết chặt và được báo cáo tình hình liên tục. Đồng thời, phía Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đã tăng cường thêm nhân lực, trang thiết bị để hỗ trợ hành khách.