Du lịch Việt bỏ ngỏ thị trường trực tuyến

Du lịch VN còn tiềm năng rất lớn thu hút khách từ nền tảng di động. Trong ảnh: du khách tham quan hồ Ba Bể, Bắc Kạn - Ảnh: Quang Định

Đó là thông tin được đưa ra tại hội thảo “Đón du khách từ cái nhấp chuột”, do báo Tuổi Trẻ và Google phối hợp tổ chức dành cho các công ty dịch vụ lữ hành tại VN ngày 18-4.

“Mỏ vàng” chưa được khai thác

Ông Trịnh Quang Chung, giám đốc kinh doanh Google châu Á - Thái Bình Dương (APAC), cung cấp thông tin: VN đang có 47,7 triệu người dùng Internet. Tìm kiếm thông tin du lịch, các địa điểm khám phá và dịch vụ đã thành thói quen thường nhật. Đặc biệt, tỉ lệ khách du lịch VN sử dụng điện thoại thông minh để tra cứu, tìm kiếm khách sạn và phương tiện đi lại thực tế đang... cao hơn nhiều so với người Mỹ. Cụ thể, tỉ lệ khách tìm kiếm khách sạn qua điện thoại thông minh của VN đạt 48% so với Mỹ chỉ 18%. Cũng có 42% người Việt tìm kiếm thông tin du lịch tại điểm đến so với Mỹ chỉ 25%...

Tuy vậy, những tiềm năng to lớn trên vẫn chưa được các công ty lữ hành và dịch vụ du lịch tại VN nắm bắt tương xứng, kể cả những đại diện hàng đầu, theo các chuyên gia của Google phân tích.

Bà Hà Lâm Tú Quỳnh, giám đốc PR và truyền thông (phụ trách thị trường VN) của Google APAC, nói số lượng khách hàng tiềm năng cho các công ty du lịch là vô cùng lớn, chỉ riêng Đông Nam Á số lượng kết nối trực tuyến là hơn 260 triệu người. Trong khi đó, “phần lớn các doanh nghiệp VN làm website theo những gì mình muốn, thay vì tìm hiểu nhu cầu thực tế của người dùng, tối ưu thông tin và sự thân thiện nhất” - bà Tú Quỳnh nhận định.

Đừng chậm chân

Tất cả website tại VN còn mất rất nhiều thời gian để tải trong khi theo nghiên cứu của DoubleClick, 53% khách hàng sẽ rời bỏ một website khi phải chờ hơn 3 giây để tải. Tốc độ trung bình để tải các website ở VN vẫn lên đến 10 giây. Đây là con số cần phải cải thiện...

Ông Trịnh Quang Chung chia sẻ bất kỳ doanh nghiệp du lịch nào muốn thu hút người tiêu dùng tại châu Á mà không có sự hiện diện trên nền tảng di động, hoặc có trải nghiệm di động chậm có nghĩa họ đang dành cơ hội và lợi thế cho các đối thủ cạnh tranh. “Nền tảng di động giúp các doanh nghiệp nhỏ của VN tìm được khách hàng trên khắp các châu lục mà không cần phải đi đâu - đó là lý do tại sao Google cung cấp nhiều công cụ và chương trình nhằm giúp các doanh nghiệp VN tận dụng tối đa trên nền tảng di động này” - ông Chung nói.

Để dịch chuyển, bà Hà Lâm Tú Quỳnh cho rằng các doanh nghiệp cần bắt đầu từ việc xây dựng được một website tốt trên giao diện thiết bị di động, thỏa được ba tiêu chí cơ bản và tối quan trọng là: thân thiện với giao diện di động, tốc độ của trang web nhanh, mức độ thuận tiện cao nhất cho khách hàng sử dụng (không đánh đố khách hoặc có quá nhiều nội dung thông tin không cần thiết).

Nhà báo Lê Xuân Trung, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, cho biết Google hỗ trợ các giải pháp về công nghệ hiện đại, Tuổi Trẻ cũng sẵn sàng chia sẻ với doanh nghiệp các giải pháp truyền thông hữu hiệu. Cụ thể, báo Tuổi Trẻ sẽ có hỗ trợ trong đưa tin, giới thiệu các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành du lịch trên trang Du lịch của Tuổi Trẻ Online và phụ trương du lịch của nhật báo, đặc biệt là các ý tưởng khởi nghiệp về các sản phẩm dịch vụ xanh, thân thiện môi trường. Bên cạnh đó, theo ông Lê Xuân Trung, báo Tuổi Trẻ có thể làm cầu nối về chính sách để tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành du lịch nói riêng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp...

Thị trường du lịch trực tuyến VN có thể đạt 7,5 tỉ USD Bà Vy Lê, phụ trách chiến lược đối tác - Đông Nam Á của Google, đã trích dẫn dự báo từ nghiên cứu do Google phối hợp thực hiện năm 2016 cho thấy VN sẽ có sự tăng trưởng đột phá trong kinh doanh thương mại điện tử (tính riêng mảng dịch vụ du lịch trực tuyến). Cụ thể, thị trường từ 0,4 tỉ USD sẽ tăng lên 7,5 tỉ USD vào năm 2025. Bà Vy chỉ rõ xu hướng đặt chỗ trực tuyến thông qua điện thoại thông minh (smartphone) của các công ty du lịch ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ tăng trung bình hơn 10% trong năm 2017.

THANH TRỰC