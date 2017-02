Thức ăn cũng như nữ trang, cần trình bày đẹp 

Ông Eckart Witzigmann,một trong bốn đầu bếp nổi tiếng nhất thế giới với danh hiệu “Chef of the century”, đã đến VN chấm thi vòng chung kết Chiếc thìa vàng 2016 vào đầu tháng 12-2016. Cuộc thi do Công ty Minh Long I, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp phối hợp tổ chức. "Thức ăn giống như nữ trang vậy và đồ dùng trưng bày chính là công đoạn trưng bày cuối cùng của nữ trang. Bởi vậy tôi rất ấn tượng với các đầu bếp VN khi họ sử dụng những sản phẩm Ly's Horeca của Minh Long 1 để trình bày những bàn tiệc có tính thẩm mỹ cao” - ông Eckart nói.