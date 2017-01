Hà Nội sẽ có khách sạn 6 sao cạnh hồ Hoàn Kiếm

TTO - Khách sạn 6 sao Four Seasons Hà Nội tại địa chỉ 22-32 phố Lê Thái Tổ (Q.Hoàn Kiếm) - vị trí có mặt tiền nhìn ra hồ Hoàn Kiếm - được động thổ ngày 17-1.

Phối cảnh dự kiến của khách sạn Four Seasons 6 sao cạnh hồ Hoàn Kiếm

Sáng 17-1, phó bí thư thường trực Thành uỷ Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng lãnh đạo tập đoàn BRG-chủ đầu tư, động thổ dự án khách sạn 6 sao Four Seasons Hà Nội tại địa chỉ 22-32 phố Lê Thái Tổ (Q.Hoàn Kiếm)-vị trí có mặt tiền nhìn ra hồ Hoàn Kiếm.

Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nói, “khách sạn toạ lạc tại vị trí số 1-đắc địa của Hà Nội. Đây là công trình đầu tiên động thổ trong năm 2017 của thành phố Hà Nội.

Hiện nay, thành phố đang có chương trình, đưa ra lộ trình trong năm 2017 các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố sẽ khởi công từ 15-16 khách sạn 5-6 sao. Chúng tôi hi vọng sự khởi đầu của Four Seasons ở vị trí đẹp nhất Hà Nội sẽ là bước thuận lợi cho các công trình tiếp theo của thành phố Hà Nội trong năm 2017”.

Ông Chung cũng khẳng định dù khách sạn nằm ở vị trí số 1 đắc địa của Hà Nội, cạnh hồ Hoàn Kiếm, nhưng trong thực hiện thời gian qua, từ Thành uỷ, UBND thành phố đến các sở, ngành, các Hội Kiến trúc sư VN cùng các hội nghề nghiệp có sự ủng hộ rất cao về dự án này.

“Sự xuất hiện lần đầu tiên của Four Seasons tại Hà Nội, một tập đoàn có uy tín lớn tại thành phố Hà Nội sẽ góp phần kích cầu về lượng khách du lịch đến Hà Nội trong những năm tiếp theo.... hôm nay mới là bước khởi đầu, đặc biệt công trình thi công ở vị trí rất quan trọng, vì vậy, trong thi công phải tuân thủ ngặt nghèo theo các yêu cầu đảm bảo vệ môi trường, đảm bảo về an toàn lao động. Đây là khu vực trong khu phố cổ, vì vậy, phải đảm bảo quá trình thi công tuyệt đối an toàn”- ông Chung lưu ý.

Trước đó, đầu năm 2016, Hội Kiến trúc sư Việt Nam cũng có văn bản gửi UBND Hà Nội đánh giá dự án có chức năng dịch vụ, thương mại và khách sạn là phù hợp. Tuy nhiên, Hội này cũng có ý kiến về hình thức kiến trúc của công trình cần được xem xét kỹ lưỡng sao cho phù hợp với không gian kiến trúc, cảnh quan khu vực Hồ Gươm - một di sản cấp quốc gia đặc biệt.

Sau đó, giữa năm 2016, UBND thành phố Hà Nội có văn bản thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy, đồng ý về mặt chủ trương với đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND TP về dự án đầu tư xây dựng công trình khách sạn tại số 22-32 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm.

Về quy hoạch, kiến trúc của dự án, trao đổi với Tuổi Trẻ sáng 17-1, ông Nguyễn Tấn Vạn, chủ tịch Hội Kiến trúc sư VN cho biết “về quy hoạch, kiến trúc của dự án đã được thành phố Hà Nội quản rất chặt theo quy định”.

Ông Vạn cho rằng hiện tại dự án chỉ còn vấn đề về hình thức và thiết kế. “Chủ đầu tư cũng đã xây lùi công trình vào phía trong và không có vi phạm về quy hoạch”, ông Vạn nói.

Hiện tại, về thiết kế, kiến trúc của dự án khách sạn vẫn chưa được phê duyệt. Trao đổi với Tuổi Trẻ trước đó, ông Lê Vinh, giám đốc Sở Quy hoạch - kiến trúc Hà Nội, cho biết công trình khách sạn tại khu đất 22-32 phố Lê Thái Tổ (Q.Hoàn Kiếm) phải tuân thủ quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc hồ Gươm và vùng phụ cận, giới hạn chiều cao ở mặt tiền không quá 16m, khoảng lùi phía sau không quá 24m.

XUÂN LONG