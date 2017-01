Du lịch Thái phục hồi nhanh dù vắng khách Trung Quốc

Du khách Trung Quốc đi đông nhưng chi dùng ít và bị đánh giá là chỉ ăn mì ly tự mang theo - Ảnh: AFP

Công ty du lịch D Land Holiday Co. Ltd chuyên mảng khách Trung Quốc nói với Hãng tin Reuters rằng năm ngoái họ có 800 khách, còn năm nay chỉ lấy được 300 khách. Nhiều khách sạn khác ở Thái, kể cả có tên tuổi như Central Plaza Hotel Pcl, cũng cho biết số khách Trung Quốc bị giảm hẳn. Công ty Tristar Floating Restaurant Co. Ltd có đến sáu tàu du lịch sông vốn đầy khách Trung Quốc nay chỉ còn chạy được một chiếc.

Ngành du lịch từng là niềm tự hào của Thái về tính hiệu quả cả về con số khách đến lẫn doanh thu. Trong khoảng năm 2012-2016, số du khách Trung Quốc đến Thái Lan tăng gấp ba lần, chiếm gần 1/3 tổng số du khách nước ngoài đến thăm thú xứ sở chùa vàng.

Năm nay, số liệu ghi nhận số du khách Trung Quốc đến Thái Lan giảm 30% trong tháng 11-2016 so với cùng kỳ năm trước. Có người cho rằng đó là hệ quả của việc chính quyền cương quyết cắt bỏ loại tour 0 đồng không đem lại hiệu quả kinh tế cho đất nước Thái Lan. Nhưng cũng có lý giải rằng du khách giảm vì Thái Lan trong mùa để tang nhà vua Bhumibol Adulyadej.

Sự thật là số du khách có giảm và cơ quan quản lý du lịch của Thái Lan cũng đã dự báo mức giảm khoảng 7,7% đối với du khách Trung Quốc trong mùa Tết Nguyên đán năm nay. Nhưng họ tin rằng số du khách từ các nước khác (đặc biệt từ Nga và các nước Đông Nam Á) sẽ tăng 3,9% và hơn nửa số du khách Trung Quốc sẽ tăng trở lại trong năm 2017.

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) tin rằng đến cuối năm nay, số du khách Trung Quốc sẽ lên đến 9 triệu và doanh thu cao hơn vì đó sẽ là những khách chịu chi xài. Ông Yuthasak Supasorn, lãnh đạo TAT, đánh giá rằng phần doanh thu từ du khách Trung Quốc thậm chí sẽ tăng hơn 14% trong năm nay để đạt con số 500 tỉ baht (14,3 tỉ USD). Về tổng thể, doanh thu từ du lịch của Thái Lan dự kiến tăng 8,5% để lên đến 50 tỉ USD.

Ông Thanavath Phonvichai, giáo sư kinh tế của Đại học Phòng Thương mại Thái (UTCC), nhận định: “Thật sự là kiểu du lịch rẻ tiền không đem lại doanh thu cao và các doanh nghiệp sẽ nhanh chóng thích ứng được. Tình hình sẽ cải thiện nhanh chóng”.

HOÀNG DUY LONG