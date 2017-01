Người Việt kéo nhau đi nước ngoài chơi tết

TTO - Nhiều người Việt chọn tour đi nước ngoài chơi tết do giá tour mềm, thời gian tour phù hợp, đặc biệt là tránh hiện tượng quá tải và chặt chém tại một số điểm du lịch trong nước.

Một đoàn khách Việt du lịch châu Âu - Ảnh tư liệu

Theo các công ty du lịch, các loại tour đi nước ngoài chơi tết kéo dài 5-6 ngày được nhiều du khách lựa chọn trong kỳ nghỉ tết này, với các điểm đến quen thuộc như Thái Lan, Campuchia, Singapore, Hàn Quốc, Malaysia...

Một số đại lý du lịch cho biết đến thời điểm này, nhiều tour nội dịp tết đã chốt sổ nhưng các tour đi nước ngoài vẫn còn chỗ.

Trong đó, tour trải nghiệm bằng du thuyền đi ba nước Thái Lan - Malaysia - Singapore, bắt đầu khởi hành từ mùng 3 đến mùng 5 tết, thu hút nhiều du khách.

Ngoài tour du lịch các nước trong khu vực, tour đi Dubai với thời gian 5 ngày cũng được nhiều du khách lựa chọn. Anh Hoàng Thái Anh (Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết sau khi cân nhắc, gia đình anh đã chọn tour đi Dubai thay vì Hàn Quốc, do thời gian bay đến Dubai chỉ 7 giờ và thời gian tour đi trong 5 ngày khá phù hợp.

“Các thành viên trong gia đình tôi cũng muốn trải nghiệm một Dubai với các khu đô thị hiện đại đến những khu sa mạc kỳ vĩ và cả những điều thú vị về tôn giáo của đất nước lộng lẫy này”, anh Thái Anh cho biết.

Theo một nhân viên của Saigontourist, chỉ có hai tour Hàn Quốc và Dubai sẽ chốt sổ vào ngày 16-1, còn các tuyến Đông Nam Á không cần có visa nên vẫn tiếp tục nhận khách. Nhiều du khách cho biết quyết định sử dụng kỳ nghỉ tết để đi nước ngoài do thời gian nghỉ dài ngày, trong khi mức giá tour cũng tương đối mềm.

“Các tour quốc tế không tăng giá so với ngày thường. Do đó, lượng khách Việt đi các tour ra nước ngoài vào dịp tết năm nay tăng 14% so với năm ngoái, ban đầu chúng tôi chỉ dự kiến tăng 10%” - bà Thanh Trà, đại diện Saigontourist, cho biết.

Trong khi đó, theo bà Trần Thị Việt Hương (Công ty du lịch Vietravel), số lượng khách chọn tour nước ngoài mùa tết năm nay cũng cao hơn các tour trong nước khoảng 9%.

Theo Công ty Bến Thành Tourist, với lượng khách du lịch đến Nhật và Hàn Quốc tăng 3-4 lần so với năm trước, các tour sang những thị trường này hiện đã kín chỗ.

Đại lý một công ty du lịch cho rằng ngoài chuyện giá tour và thời gian hợp lý, người Việt chọn phương án nghỉ tết ở nước ngoài cũng nhằm “né” hiện tượng quá tải và chặt chém tại các điểm du lịch trong nước.

ĐÌNH DÂN