Nơi nào du lịch lãng mạn nhất dành cho các cặp đôi?

Màu xanh mát mắt nhìn từ khu nghỉ dưỡng Le Méridien Bora Bora (Pháp)

Các địa điểm được tổng hợp trong quyển sách The World's Most Romantic Destinations: 50 Dreamy Getaways, Private Retreats, and Enchanting Places to Celebrate Love (Những điểm đến lãng mạn nhất thế giới: 50 điểm du lịch đáng mơ ước, nơi nghỉ ngơi riêng tư và cuốn hút để kỷ niệm tình yêu).

Các cặp đôi yêu thích du lịch sẽ tìm thấy gợi ý nơi ở, các món ăn và hoạt động nên tham gia ở mỗi địa điểm. Quyển sách này cũng chia nội dung thành nhiều mục, thích hợp cho những du khách thích thám hiểm, hoặc chỉ thích nghỉ dưỡng đơn thuần.

Nếu muốn đi nghỉ tuần trăng mật, hâm nóng tình cảm hoặc trải nghiệm những điều mới mẻ, hãy lập kế hoạch ghé thăm một số địa điểm như Paris, Hawaii, Italy, hay London.

Chuyến tàu lửa xuyên qua dãy Alps là hoạt động các cặp đôi nên cùng trải nghiệm - Ảnh: Shutterstock

Một góc London khi mặt trời sắp lặn nhìn từ Vòng quay Thiên niên kỷ (London Eye) - Ảnh: SIME

Khung cảnh lãng mạn tại thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) - Ảnh: Getty

Khung cảnh ngoạn mục vào chiều tà ở thác Victoria nằm giữa hai nước Zambia và Zimbabwe - Ảnh: Getty

Khu đền điện lịch sử Machu Picchu (Peru) còn có tên gọi khác là "Thành phố bị lãng quên" với vẻ đẹp trầm mặc, bí ẩn - Ảnh: Getty

Đền Kiyomizu (Nhật) như rực rỡ hơn mỗi khi hoa anh đào khoe sắc vào mùa xuân - Ảnh: Alamy

Những cặp đôi muốn thử cảm giác giá lạnh có thể đến trú tại khách sạn băng ở Iceland

Một góc New York vào mùa thu - Ảnh: Getty

Một góc chợ vào mùa Giáng sinh tại Rothenburg (Đức) - Ảnh: Alamy

BÌNH MINH (Theo Daily Mail)