Lonely Planet chọn Việt Nam vào top điểm đến lý tưởng 2017

Quyển sách Where To Go When bao gồm các bức ảnh sống động, lời khuyên của những chuyên gia và gợi ý về các hoạt động trong chuyến du lịch đến mỗi nước.

Du khách sẽ tìm được những thông tin chi tiết và cần thiết cho chuyến đi như cách lựa chọn phương tiện di chuyển, chi phí, thời tiết lý tưởng trong năm, v.v.

Những người yêu du lịch có thể lựa chọn điểm đến tùy vào sở thích như phiêu lưu, tìm hiểu văn hóa, lịch sử, tự nhiên, ngắm cảnh, hay trải nghiệm cuộc sống hoang dã.

Tháng 1

Hồ Dove ở Tasmania (Australia) vào mùa xuân

Tháng 1 là thời gian thích hợp để những người yêu thiên nhiên đến thăm và ngắm nhìn động vật hoang dã ở hệ sinh thái xa-van Serengeti tại Tanzania, dạo bước trên những bải biển vắng ở đảo Tasmania (Australia) hoặc tham dự lễ hội Hay ở Colombia.

Tháng 2

Tháng hai là thời điểm lý tưởng nhất trong năm để leo núi, trượt tuyết và ngắm cực quang

Vào tháng hai, hãy thử đến thăm một trong các địa điểm sau: Gambia (châu Phi), bang Michoacan ở Mexico, Singapore, Haiti, Venice, Campuchia, Quebec, đảo Ibiza ở Địa Trung Hải, hay Ấn Độ Dương.

Ngoài ra, Lonely Planet cũng gợi ý du khách đến Iceland, Lapland (Phần Lan) và Andorra, một quốc gia nằm trong lục địa nhỏ ở tây nam Châu Âu vì đây là thời điểm lý tưởng nhất trong năm để leo núi, trượt tuyết và ngắm cực quang.

Khí hậu vào mùa này rất tuyệt để lặn biển ở Honduras. Đây cũng là thời gian diễn ra lễ hội carnival ở Rio de Janeiro. Tại Argentina, du khách có thể tham gia những tour tham quan và nếm thử rượu đầy hấp dẫn.

Tháng ba

Bờ biển Pigeon Point ở đảo Tobago

Một số địa điểm thú vị để tham quan vào tháng ba bao gồm đảo Sicily, Cyprus, Nam Phi, Maldives, Chile, Costa. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm thác Iguazu (nằm trên sông Iguazu, biên giới của bang Paraná của Brazil và tỉnh Misiones của Argentina) phô diễn vẻ đẹp hùng vĩ nhất.

Tháng tư

Hãy khám phá những bờ biển tuyệt đẹp của Thái Lan vào tháng tư

Vào thời điểm này, du khách thích khám phá văn hóa có thể đến Jordan, quốc gia ở Trung Đông để cắm trại và chiêm ngưỡng các kỳ quan cổ. Ngoài ra, nếu yêu thích cây cảnh, hãy thử đến Nhật ngắm nhìn hoa anh đào nở rực rỡ trên khắp các con đường, đền miếu.

Một số địa điểm khác được gợi ý bao gồm Philippines, Melbourne, Brussels, Nepal, New Zealand, California, Thái Lan...

Tháng năm

Cộng hòa Montenegro có cả sông hồ lẫn những bãi biển tuyệt đẹp

Khi mùa hè đang đến gần, sẽ thật lý tưởng nếu đến nghỉ dưỡng tại những bãi biển. Lonely Planet khuyên du khách đến Cộng hòa Montenegro, nơi có cả sông hồ lẫn những bãi biển tuyệt đẹp. Nếu muốn đổi không khí, bạn có thể leo lên những sườn dốc để ngắm cảnh.

Tháng sáu

Ảnh chụp vào một ngày mùa hè ở Orkney (Scotland)

Vào tháng 6, không có gì tuyệt hơn cảm giác được lặn dưới biển sâu và ngắm nhìn những rặng san hô Ningaloo ở Australia hoặc xem trứng rùa nở ở Borneo, hòn đảo lớn thứ ba trên thế giới và lớn nhất châu Á.

Nếu chi phí cho phép, hãy thử đến thăm vườn quốc gia Yosemite ở California, Greenland, vườn quốc gia South Luangwa ở Zambia hay chinh phục những dãy núi đá ở Canada.

Tháng bảy

Khu bảo tồn Pantanal ở Brazil có những động vật hoang dã đầy màu sắc như chim toucan, vẹt macaw hay báo đốm

Vào mùa này, hãy ghé thăm khu bảo tồn Pantanal ở Brazil để tận mắt nhìn thấy những động vật hoang dã đầy màu sắc như chim toucan, vẹt macaw hay báo đốm.

Tại Australia, tháng bảy đang là mùa đông. Du khách không thích cái nóng bức của mùa hè có thể tận hưởng chuyến tham quant hung lũng Hunter và tận hưởng vài cốc rượu đậm đà tại đây.

Tháng tám

Một góc Italy vào mùa thu với những tòa nhà mang phong cách thời trung cổ nằm nép sau những rặng cây

Những người yêu thích phiêu lưu mạo hiểm có thể đến Pembrokeshire ở xứ Wales để lướt ván, đạp xe hoặc leo núi.

Một số địa điểm lý tưởng khác để du lịch gồm Iceland, Zambia, Malawi, Canada, Ecuador, Pháp và Thụy Điển.

Tháng chín

Đảo Corsica (Pháp)

Tháng chín có khá nhiều hoạt động dành cho du khách như ghé thăm Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc), chèo bè ở New Zealand, đi bộ đường dài ở Mont Blanc, dạo quanh thung lũng Moselle ở Đức hay tham quan vườn thú ở Kenya.

Tháng mười

Tháng mười là thời điểm thích hợp nhất để trải nghiệm những ngày lênh đênh trên tàu ở Vịnh Hạ Long

Tháng mười là thời điểm thích hợp nhất để đến Việt Nam và trải nghiệm những ngày lênh đênh trên tàu ở Vịnh Hạ Long. Bên cạnh đó, thời tiết ở mùa này cũng vô cùng lý tưởng để du ngoạn nhiều địa điểm khác tại đất nước hình chữ S.

Ngoài ra, du khách có thể ghé thăm đảo Seychelles, Slovakia, Lyon, Bolivia, Brazil hay New York để tận hưởng hương vị mùa thu ngập tràn trong không gian.

Tháng 11

Những bãi biển xanh với cát trắng phau tại đảo Barbados

Ethiopia, Costa Rica, Tokyo, Oregon, Nepal, New Zealand, Phần Lan và Hong Kong lọt top các địa điểm đáng viếng thăm trong tháng 11.

Nếu là người yêu tốc độ, nhất định bạn phải ghé Abu Dhabi để theo dõi cuộc đua thể thức F1 nổi tiếng khắp thế giới.

Tháng 12

Tháng 12 được xem là thời khắc đẹp nhất, lý tưởng nhất trong năm để du lịch

Tháng 12 được xem là thời khắc đẹp nhất, lý tưởng nhất trong năm với các hoạt động giải trí liên tiếp. Vừa kết thúc Giáng sinh, du khách đã có thể lên kế hoạch đón mừng năm mới.

Một vài địa điểm lý tưởng để vui chơi trong tháng 12 gồm bờ biển Sapphire (Australia), Canada, Thụy Sĩ, Chile và quần đảo Andaman (Ấn Độ).

BÌNH MINH (Theo Daily Mail)