Không cởi trần, mặc quần đùi, áo lót khi dạo phố Hội An

TTO - Phố cổ Hội An triển khai bộ tiêu chí ứng xử “Nói lời hay làm việc tốt” là thông tin từ buổi tọa đàm “Hội An nhân tình thuần hậu” diễn ra tại phố cổ Hội An (Quảng Nam) chiều 12-1.