​Tour nội địa sôi động mùa tết

Du khách tại đường hầm điêu khắc (Đà Lạt) dịp Tết 2016 - Ảnh: T.T.D. TP Đà Lạt: “cháy” phòng Đến chiều 7-1, nhiều khách sạn nằm trong bán kính 3km tính từ khu vực hồ Xuân Hương, TP Đà Lạt cho biết đã kín khách đặt phòng từ mùng 1 đến mùng 6 tết. Từ 26 tháng chạp, lượng khách đặt phòng ở Đà Lạt không nhiều như dịp tết nhưng đạt khoảng 60% công suất phòng. Ghi nhận tại các khách sạn có sao trên địa bàn thành phố, khách đã đặt phòng qua điện thoại và qua mạng kín phòng từ cuối tháng 12-2016. Các khách sạn từ 3 sao trở lên hiện chỉ có thể đặt 1 đến 2 phòng theo diện khách lẻ. Các khách sạn đều từ chối nhận khách đoàn vì lượng phòng không đủ đáp ứng. Một số khách sạn cho hay khách không chỉ đặt phòng mà còn chuyển tiền cọc giữ phòng. Ông Nguyễn Phú, giám đốc kinh doanh và tiếp thị Đà Lạt Tourist, cho biết qua các số liệu chuyên ngành du lịch, từ mùng 1 đến mùng 10 tháng giêng sẽ là cao điểm và phòng luôn trong tình trạng kín. Trước đó, dù khách đến Đà Lạt đông dần nhưng giá phòng không tăng vì thực tế các khách sạn chỉ bán được 60% tổng lượng phòng. Trong vai người dân địa phương đi đặt phòng giùm cho bạn từ TP.HCM đến ở vào những ngày từ 26 tháng chạp đến hết tết, chúng tôi được các khách sạn tại các con đường như Nguyễn Chí Thanh, Trương Công Định... chào giá phòng gấp đôi hoặc gấp ba lần giá niêm yết hiện tại. Tuy nhiên, các chủ khách sạn đều cho biết phải... tranh thủ, vì chỉ còn 1, 2 phòng nên khó có thể đặt được phòng nếu chờ sang tuần. Nhân viên một số khách sạn đề nghị để lại số điện thoại, nếu có khách hủy phòng sẽ gọi báo. Theo thông tin từ Chi cục Thuế TP Đà Lạt, hiện các khách sạn, nhà nghỉ tại Đà Lạt chưa đăng ký tăng giá phòng, có thể sẽ đăng ký vào cận dịp lễ, nên chưa thống kê được giá phòng sẽ tăng như thế nào. Tuy nhiên, gần như năm nào vào dịp tết, khoảng 90% khách sạn, nhà nghỉ đều tăng giá tối thiểu gấp đôi giá ngày thường. Ông Hoàng Ngọc Huy, trưởng phòng nghiệp vụ du lịch (Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng), cho biết dù khách đến Đà Lạt nghỉ tết không nhiều như vào các lễ hội nhưng thời gian lưu trú lâu, từ 2-4 ngày nên dễ xảy ra tình trạng thiếu phòng trong nhiều ngày liền. Do đó, dù lượng phòng của Đà Lạt hiện tăng 10% so với cuối năm 2015 nhưng vẫn không thể đáp ứng được lượng khách đến Đà Lạt đang tăng mạnh. Theo ông Huy, du khách nên tìm những khách sạn, nhà nghỉ xa trung tâm thành phố khoảng 4km. Ngoài ra, có thể mua phòng qua các công ty du lịch, trung tâm lữ hành, bởi các đơn vị này đều đã mua một lượng phòng ở nhiều khách sạn trên cả nước để phục vụ tour tuyến của mình và có thể dư ra. M.VINH Đà Nẵng: phòng dồi dào, giá không tăng Nhiều công ty du lịch trên địa bàn Đà Nẵng dự báo lượng khách, cả trong nước lẫn nước ngoài, đến thành phố này chơi tết sẽ tăng hơn mọi năm. Tuy nhiên, do lượng phòng khách sạn và nhà nghỉ dồi dào, đến thời điểm này chưa có hiện tượng “cháy” phòng trong những ngày tết. Theo ông Lê Tấn Thanh Tùng, phó tổng giám đốc Công ty CP Du lịch Việt Nam (Vitour), riêng lượng khách đặt tour thông qua công ty để tham quan Đà Nẵng, Hội An và Huế vào dịp tết năm nay tăng khoảng 20% và dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới, đặc biệt là du khách quốc tế do Đà Nẵng đã mở thêm nhiều đường bay mới. Tuy nhiên, việc đặt phòng cho khách (lưu trú vào những ngày tết) tại thời điểm này chưa có dấu hiệu căng thẳng, giá phòng cũng không tăng hơn trước. Ông Cao Trí Dũng, chủ tịch Hội Lữ hành Đà Nẵng, cho biết theo dự báo, lượng du khách đến Đà Nẵng trong dịp tết sắp tới sẽ tăng nhiều, chủ yếu là khách đến từ thị trường Trung Quốc, nên các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp có khả năng đầy kín phòng, còn phòng khách sạn từ 3 sao trở xuống vẫn còn nhiều và giá cả không tăng. V.HÙNG Nha Trang: kín phòng trước và sau tết Theo các công ty du lịch, lữ hành tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), dù vẫn còn khoảng 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng hiện nhiều đoàn, khách lẻ đã liên hệ đặt phòng, đặt tour rất đông. Tuy nhiên, các công ty du lịch, các khách sạn cam kết không tăng giá phòng, giá dịch vụ dịp này... Lãnh đạo một công ty du lịch lữ hành tại TP.HCM có chi nhánh ở TP Nha Trang cho biết hiện nay lượng khách đăng ký tour, phòng khách sạn nghỉ lại trước, trong và sau Tết Nguyên đán gần như kín chỗ. Tuy nhiên, do đăng ký trước nên doanh nghiệp này cũng như nhiều đơn vị khác đã giúp du khách có giá phòng nghỉ mềm hơn chút so với giá niêm yết của các cơ sở lưu trú. Các dịch vụ đưa đón, nghỉ ngơi cũng không tăng giá đột biến dù lượng khách tăng thêm rất đông. Theo ông Nguyễn Văn Thành - phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Nha Trang, dự báo năm nay lượng khách du lịch đến Nha Trang và Khánh Hòa sẽ tăng mạnh trước và sau tết, đặc biệt là du khách Trung Quốc, Nga. “Đến nay chưa có số liệu đầy đủ về lượng khách dự kiến nhưng theo báo cáo từ các doanh nghiệp, phần lớn khách sạn và nhà nghỉ đã được đăng ký gần kín phòng trong thời điểm trước và sau tết”, ông Thành cho biết. Tuy nhiên, Hiệp hội Du lịch và Sở Du lịch đã yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn không tăng giá phòng, giá dịch vụ dịp tết này. Ngoài ra, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự cũng đã được lãnh đạo tỉnh, thành phố triển khai để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách trong dịp tết. Cũng theo ông Thành, khách du lịch đến Nha Trang, Khánh Hòa chủ yếu đi thăm các đảo, Vinpearl Nha Trang, đi tham quan các di tích văn hóa, lịch sử quanh thành phố, thưởng thức hải sản, tắm biển trên vịnh Nha Trang... Ngoài ra, khách du lịch cũng sẽ đi thăm một số điểm du lịch hoang sơ, mới mẻ như đảo khỉ, Điệp Sơn, Dốc Lết... trong dịp tết này. TR.TÂN