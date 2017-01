Chàng trai đi bộ vòng quanh thế giới: 'Việt Nam rất đẹp'

Meigo Mark khi mới đến Việt Nam ngày 1-1-2017 - Ảnh: NVCC

Trò chuyện với Tuổi Trẻ tối 5-1, Meigo dự tính chắc khoảng 3 tháng nữa anh sẽ đến thành phố mang tên Bác.

Meigo không quên khoe đến nay anh đã hoàn thành được khoảng 13.100km trên chặng đường vòng quanh thế giới, sau 2 năm 7 tháng!

Mỗi ngày, Meigo thường đi khoảng 25-35km, và lần anh đi lâu nhất là 54km.

“Tôi đi một mình nhưng thỉnh thoảng cũng có vài người đi với tôi một quãng cho có bạn. Như hôm thứ Tư vừa rồi, có 3 người bạn đã cũng đi để tiễn tôi rời Hà Nội”, Meigo chia sẻ với Tuổi Trẻ.

Tháng 11 vừa qua, sau khi hoàn thành chặng đường xuyên Lào, chàng trai 26 tuổi này đến Việt Nam, quốc gia thứ 19 trong hành trình đi bộ có tên The walk around the world (Đi bộ khắp thế giới) anh đặt ra.

Theo thông tin Meigo viết trên Facebook, tại đất nước hình chữ S này, chàng trai đến từ Bắc Âu đi bộ hơn 750km từ Lao Bảo, Quảng Trị đến Hà Nội từ ngày 1-11 đến ngày 3-12, qua nhiều địa điểm nổi tiếng như động Phong Nha, Vườn Quốc gia Cúc Phương…

Nhân dịp đầu năm nay, thông qua 1 video đăng trên Facebook, “phượt thủ” 26 tuổi này cũng gửi lời chúc mừng năm mới đến mọi người từ núi Bài Thơ, Quảng Ninh.

Trong video, anh chàng còn lồng vào những hình ảnh văn hóa dân gian Việt Nam như Tết cổ truyền, múa lân…trên nền nhạc mừng năm mới.

>> Xem clip Meigo chúc mừng năm mới tại Hạ Long:

Trong thời gian ở Hà Nội, Meigo tham gia dạy tiếng Anh tình nguyện tại một trung tâm.

“Tôi biết đến Việt Nam từ khi còn rất nhỏ và những gì tôi biết là về chiến tranh ở Việt Nam. Sau này thì một vài người bạn của tôi có dịp sang đây và họ kể rất nhiều điều tốt đẹp, vì vậy mà tôi tự nhủ rằng nhất định mình phải đến Việt Nam”, Meigo chia sẻ lý do anh chọn đất nước hình chữ S là một trong những điểm đến của mình.

Meigo nói có rất nhiều điều khiến anh ấn tượng về Việt Nam,trong đó có việc nhiều người mời anh về nhà, cho ăn, cho ở, tặng anh rất nhiều quà, có khi còn mua cho anh cả quần áo và giày mới.

“Bên cạnh đó, quan cảnh thiên nhiên nôi đây cũng rất rất đẹp”, Meigo khẳng định.

Hình ảnh về Hà Nội đăng trên FB The walk around the world của Meigo Mark

Sau Việt Nam, Meigo sẽ tiếp tục chinh phục Malaysia.

Đi bằng 1 vòng xích đạo

Bắt đầu chuyến đi “kỳ lạ” của mình từ tháng 5 năm 2014 tại thủ đô Tallinn của Estonia, Meigo Mark dự tính sẽ hoàn thành ít nhất 40.075km, tương đương với chiều dài đường xích đạo của Trái Đất, trong 8-9 năm.

Bắt đầu đi chỉ với 15 euro (hơn 350.000 đồng VN) tiền mặt trong tay, sau đó chi phí chuyến hành trình của Meigo dựa vào số tiền mà anh tích lũy từ lúc còn sáng tác nhạc và bán bài hát, cùng với tiền cho thuê căn nhà của anh ở Estonia. Năm 2015, anh cũng bán luôn căn nhà này. Anh cũng nhận được hỗ trợ của nhiều người ở khắp nơi trên thế giới.

“Ở nước nào tôi cũng được người bản xứ giúp đỡ rất nhiều”, Meigo vui vẻ nói, khoe thêm “thành tích” ở homestay tại 145 gia đình.

“Ở nhà người bản xứ là trải nghiệm đặc biệt và tuyệt vời nhất với tôi”, Meigo thật tình.

Meigo Mark ăn cơm tại một hộ gia đình ở Việt Nam - Ảnh: NVCC

Anh kể mình còn may mắn được hàng trăm người cho nước uống, thức ăn và tiền khi đi đường. “Tôi thật sự không biết làm thế nào để diễn tả lòng tốt bao la và tình yêu mà tôi nhận được”.

Với Meigo, hành trình này không phải là chuyến đi để lập kỷ lục đi nhanh nhất, đi xa nhất, mà quan trọng là những trải nghiệm quý báu mà anh có được.

Chia sẻ về nguyên cớ chuyến hành trình đặc biệt của mình trong một bài phỏng vấn đăng trên India Times hồi tháng 4 năm ngoái, Meigo từng nói mình “có một cảm giác rất mạnh mẽ rằng tôi phải làm điều này”.

“Tôi nghe nhiều kinh nghiệm của những người từng đi vòng quanh thế giới và tôi thấy mình được truyền cảm hứng để bắt đầu. Chuyến đi này, tôi có cảm giác là sứ mệnh của con tim, khối óc và tâm hồn mình”.

Suốt hành trình, Meigo luôn tranh thủ gặp gỡ, nói chuyện cùng người dân địa phương, chụp ảnh, quay phim tư liệu, thu thập những câu chuyện thú vị mà mình nghe.

Anh cũng thích gặp gỡ các bạn sinh viên học sinh để chia sẻ về những trải nghiệm của mình, cũng như nói chuyện truyền cảm hứng cho họ.

“Tôi luôn muốn khuyến khích các em học sinh suy nghĩ và trở thành người tốt nhất mà các em có thể. Tôi cũng thường chia sẻ những thông điệp về sự biết ơn, thái độ biết ơn sẽ luôn luôn có ích”, Meigo nói. “Tôi muốn mọi người biết rằng trên thế giới này còn có rất nhiều người tốt, nhiều điều tươi đẹp và hạnh phúc”.

Meigo Mark chụp ảnh selfie cùng các em học sinh Việt Nam - Ảnh: NVCC

The walk around the world còn giúp cho lữ khách bộ hành trẻ tuổi này nhận ra rằng mình ngày càng lạc quan hơn với nhân loại, khi hằng ngày anh được nhìn ngắm những gương mặt rạng rỡ, được nghe tiếng cười hạnh phúc của nhiều người.

Một điều khá bất ngờ là dù đi bộ một chặng đường dài như vậy, Meigo nói anh không gặp nhiều trải nghiệm đáng sợ lắm, dù có vài lần anh chàng phải cắm lều ngủ trong núi tuyết với tiếng sói tru cả đêm, hay có khi ngủ mà phập phồng lo sợ vì có 1 con báo cứ lởn vởn gần lều của mình.

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là những thử thách “bên ngoài”, theo lời Meigo.

“Điều khó khăn nhất là làm chủ được thái độ và cảm xúc của mình”, Meigo nói. “Mỗi ngày, tôi đều phải chinh phục bản thân mình, cả về vật lý lẫn càm xúc”.

May mắn, là anh được gia đình mình cực kì ủng hộ. Meigo kể mẹ và chị gái anh đôi lần bay đến những nơi anh đang ờ để gặp và động viên anh, chị gái anh thậm chí còn cùng leo núi Olympus ở Hy Lạp trong nhiều ngày.

"Phượt thủ" Meigo Mark - Ảnh: NVCC

Meigo Mark trổ tài hát một bài hát của Estonia khi thăm Việt nam

NGỌC ĐÔNG