Lễ hội chùa Hương cam kết loại bỏ 'vòi tiền' bồi dưỡng của khách

Lễ hội chùa Hương là lễ hội lớn nhất VN, kéo dài 3 tháng mùa xuân - Ảnh: tư liệu

“Hiện tượng ép giá, ép khách, vòi xin tiền đi đò của du khách là vấn đề đã xử lý nhiều năm. Đến giờ vẫn còn nhưng rất ít. Chúng tôi thừa nhận tình trạng xin lộc đầu xuân của khách đi xuồng đò là vẫn còn, thấy khách vui vẻ thì xin.

Nhưng tất cả các trường hợp ép khách, vòi tiền của du khách là phải loại bỏ. Số điện thoại đường dây nóng để phản ánh việc này là số điện thoại của tôi và số điện thoại của trưởng ban quản lý di tích có in trên các thông tin về chùa Hương phát cho du khách” ông Hậu cho hay.

Ông Hậu cũng cho biết điểm mới trong tổ chức lễ hội chùa Hương 2017 là miễn phí vệ sinh đối với du khách:

“Trước kia các nhà vệ sinh tại chùa Hương đều có thu tiền. Năm nay từ nhà vệ sinh của dân, của ban tổ chức, của nhà chùa đều miễn phí với du khách. Miễn phí nhưng vẫn đảm bảo sạch sẽ. Nghe thì đơn giản nhưng chi phí cho một nhà vệ sinh ở trên núi là rất tốn kém, nước sạch ở trên núi giá 600.000 đ/m3 nước, còn phải thêm chi phí hoá chất, xử lý... nhưng chúng tôi quyết tâm miễn phí hết."

Hoa gạo ở chùa Giải Oan - thuộc quần thể danh thắng chùa Hương - Ảnh: tư liệu

Cũng theo ông Hậu, năm nay tất cả xuồng đò đều phải có phao cứu sinh:

“Chúng tôi đã họp với dân rồi, đã dẫn chứng những vụ tai nạn đường thuỷ lớn và người dân đều đồng tình. Xuồng nào không có phao cứu sinh không cho hoạt động. Ngay cả xuồng máy năm nay cũng hạn chế.

Các cơ quan sử dụng xuồng máy như điện, y tế, phòng hộ rừng, công an, thanh tra khi sử dụng xuồng máy phải mặc trang phục của ngành để cho thấy đi làm việc. Còn khách mời của BTC thì mời đi xuồng đò cùng du khách”

Ông Nguyễn Văn Hậu, phó chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, trưởng ban tổ chức lễ hội chùa Hương cam kết xử lý nghiêm các trường hợp vòi tiền bồi dưỡng của du khách đi xuồng đò - Ảnh: X.L

Về vấn đề bày bán thực phẩm, thịt động vật gây phản cảm, ông Hậu khẳng định năm 2017 không còn quán bán thịt động vật hoang dã. “Chắc chắn không có quán nào bày bán thịt cầy vòi (một loại thú rừng có tên trong sách đỏ). Thịt lợn rừng, nhím, đà điểu thì cũng có, do các nơi nuôi đưa về. Khách hỏi thì chủ quán hay trả lời là đồ rừng xịn, nhưng thực chất đó là đồ nuôi. ”

Để đảm bảo an ninh trật tự cho du khách, huyện Mỹ Đức đã làm việc với công an thành phố và thống nhất kế hoạch bố trí 200 công an làm nhiệm vụ tại chùa Hương trong suốt 3 tháng lễ hội.

Cũng trong chiều 3-1, ông Tô Văn Động, giám đốc Sở Văn hoá-Thể thao Hà Nội cho biết thành phố đã có chỉ đạo việc tổ chức, quản lý lễ hội năm 2017 phải theo tinh thần tiết kiệm, trang trọng, thiết thực: “Trong tổ chức không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu. Tổ chức lễ hội phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc. Công tác quản lý và tổ chức lễ hội cũng phải giảm tần suất, quy mô tổ chức lễ hội, ngày hội. Không cấp phép, tổ chức lễ hội vì mục đích thương mại, vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, không tổ chức những lễ hội có nội dung phản cảm, kích động bạo lực, gây bức xúc dư luận xã hội”

XUÂN LONG