Tour tết Đinh Dậu 'nóng' lên, người Việt muốn đi tour xa

Nhiều kỳ vọng về khách quốc tế năm 2017 Sáng 1-1, lãnh đạo TP.HCM cùng các sở ban ngành có mặt tại nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất để chào mừng những vị khách quốc tế đầu tiên đặt chân đến TP. Có khoảng 700 du khách quốc tế xông đất TP.HCM vào ngày đầu tiên của năm mới từ hai chuyến bay của Vietnam Airlines đến từ Đức và Anh. Đón những vị khách đầu tiên vào Việt Nam năm 2017 Trong cùng ngày, Sở Du lịch Hà Nội và Tổng công ty Hàng không VN tổ chức lễ đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên đến sân bay Nội Bài lúc 6g sáng, gồm 16 thành viên là người Đức. Ông Đỗ Đình Hồng, giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, kỳ vọng năm nay ngành du lịch Hà Nội sẽ đón hơn 4 triệu lượt khách quốc tế. Tại Hội An, trong ngày 1-1 cũng tổ chức lễ đón 10 du khách nước ngoài xông đất phố cổ Hội An với một đoàn nghệ thuật trình diễn nghệ thuật đường phố đặc sắc. Ngoài nhận món quà kỷ niệm, 10 du khách nước ngoài đầu tiên đặt chân đến phố cổ sẽ được hưởng những ưu đãi đặc biệt. Nếu như năm 2016 lần đầu tiên khách du lịch đến VN cán mốc 10 triệu lượt, tăng tới 2 triệu lượt so với năm trước, thì năm 2017 cũng có những tín hiệu đáng mừng đầu tiên. Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist cho biết ngay ngày 3-1, đơn vị này sẽ đón tiếp đoàn 1.200 du khách và thuyền viên đáp tàu biển Superstar Virgo đến tham quan Đà Nẵng và Hội An. Trong tháng 1-2017, công ty sẽ còn liên tục đón tàu này và chỉ tính riêng tàu Superstar Virgo, trong tháng 1 Saigontourist phục vụ tổng cộng 13.200 lượt khách quốc tế. Đ.Dân - V.V.Tuân - THANH BA