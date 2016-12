Một năm thành công của du lịch Việt Nam

Năm du lịch quốc gia 2017: Sắc màu Tây Bắc Đến dự lễ bế mạc có nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam. Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhận xét điều đáng ghi nhận là nỗ lực của các bộ ngành, địa phương và người dân trong việc xây dựng một môi trường du lịch an lành, an toàn, văn hóa và thân thiện. “Thay mặt Chính phủ, tôi trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự vươn lên của ngành du lịch, đặc biệt là của cộng đồng doanh nghiệp du lịch, sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, sự tham gia của nhân dân trong cải thiện môi trường du lịch an toàn, sạch đẹp, thân thiện bằng những nụ cười, cử chỉ thể hiện lòng quý mến và tôn trọng du khách. Tôi cũng trân trọng cảm ơn các tổ chức du lịch quốc tế, các quốc gia bè bạn đã luôn ủng hộ Việt Nam” - Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nói. Tại đêm bế mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng đã trao cờ luân lưu tổ chức Năm du lịch quốc gia 2017 (với chủ đề Sắc màu Tây Bắc) cho ông Đặng Xuân Phong, chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.